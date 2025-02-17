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Петербургский дневник

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В России разработали тест для определения растительных жиров в сливочном масле

В России разработали тест для определения растительных жиров в сливочном масле

Он занимает несколько минут Ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали экспресс-тест для определения содержания растительных жиров в сливочном масле, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор института Сергей Донченко.

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