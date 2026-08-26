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Царьград

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Спустя 100 лет в Кунсткамере нашли посылку исследователя Арсеньева

Спустя 100 лет в Кунсткамере нашли посылку исследователя Арсеньева

В ходе подготовки многосерийной драмы «Арсеньев» съёмочная группа получила доступ к редким документам и артефактам, позволившим раскрыть малоизвестные эпизоды из жизни исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

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