Спустя 100 лет в Кунсткамере нашли посылку исследователя Арсеньева

В ходе подготовки многосерийной драмы «Арсеньев» съёмочная группа получила доступ к редким документам и артефактам, позволившим раскрыть малоизвестные эпизоды из жизни исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.
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