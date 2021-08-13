В Хабаровске сотрудники транспортной полиции встретили детей, прибывших с отдыха в летних оздоровительных лагерях

Сотрудниками Управления на транспорте по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте обеспечена личная и имущественная безопасность детских групп, прибывших с летнего отдыха в оздоровительных лагерях Приморского края.