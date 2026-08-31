Министр армии США Дрисколл подал в отставку

Министр армии США Дэниел Дрисколл подал в отставку со своего поста. Соответствующее решение он передал американскому президенту Дональду Трампу, сообщает газета Wall Street Journal.
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