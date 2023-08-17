Военное обозрение

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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Защитить Украину истребителями F-16 в этом году мы не сможем

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Защитить Украину истребителями F-16 в этом году мы не сможем

Киев не получит долгожданные американские истребители в этом году, да и в следующем раньше весны первых поступлений ожидать не стоит.

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