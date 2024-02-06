Дальневосточному юридическому институту присвоено имя генерал-полковника Шилова

Дальневосточному юридическому институту МВД Российской Федерации присвоено имя генерал-полковника внутренней службы Ивана Фёдоровича Шилова в соответствии с распоряжением правительства России от 27 января 2024 года.
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