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Kinoshita Group Cup. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко выйдут на лед с ритм-танцами

5 сентября танцоры на льду покажут ритм-танцы на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.  ISU Challenger Kinoshita Group Cup Токио, Япония Танцы на льду Ритм-танец Начало – 9:30 по московскому времени.

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