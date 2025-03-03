Названы районы Приморья, где будет взиматься туристический налог

Туристический налог будет взиматься в шести муниципалитетах Приморского края, сообщает PRIMPRESS. Алгоритм расчёта туристического налога объяснила начальник межрайонной ИФНС России №12 по Приморскому краю Наталья Кашина.
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