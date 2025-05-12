Поставленной военно-политическим руководством Украины задачи в Курской области ВСУ не добились. При этом стало известно, почему столь рьяно киевский режим выступал против предложенного президентом России Владимиром Путиным трёхдневного перемирия.
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