Тяжела и неказиста жизнь сбежавшего артиста: иноагента Макаревича расхотели слушать даже бухие быдлобизнесмены на корпоративах, под водку и селёдку.
Тяжела и неказиста жизнь сбежавшего артиста
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЛ
Нина Лубенкова
А как может совмещаться иносгент со званием народного артиста???а где он взял такое страшилище на роль жены??
Ответить
6 час.
Бендер Задунайский
Ответить
5 час.
НК
Николай Кирбитов
Где Чубайс.Хули вы все на артистов накидоваитесь,что они нам сделали,нас отвлекают.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии