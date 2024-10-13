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Тяжела и неказиста жизнь сбежавшего артиста

Тяжела и неказиста жизнь сбежавшего артиста

Тяжела и неказиста жизнь сбежавшего артиста: иноагента Макаревича расхотели слушать даже бухие быдлобизнесмены на корпоративах, под водку и селёдку.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
А как может совмещаться иносгент со званием народного артиста???а где он взял такое страшилище на роль жены??
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6 час.
Бендер Задунайский
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5 час.
НК
Николай Кирбитов
Где Чубайс.Хули вы все на артистов накидоваитесь,что они нам сделали,нас отвлекают.
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1 час.

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