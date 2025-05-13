Шесть мирных жителей погибли с 8 по 11 мая. Итоги «перемирия» с Украиной

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что свыше 20 жителей российских субъектов за время действия трехдневного перемирия, объявленного Россией к 9 мая, получили ранения в результате ударов ВСУ, 6 из них погибли.
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