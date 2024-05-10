Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в нижнюю палату парламента в качестве кандидата на пост главы правительства, проводит встречу с фракцией КПРФ, передает корреспондент РИА Новости.
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