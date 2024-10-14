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Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца находится в Саратове до 24 октября

Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца находится в Саратове до 24 октября

Сегодня в Саратовской области начался период поклонения мощам святителя Николая Чудотворца. Ковчег с частицей мощей этого великого святого находится в храме преподобного Серафима Саровского, расположенном по адресу: улица Университетская, 70.

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