Micron и Astera Labs представили первый в мире твердотельный накопитель PCIe 6.0 со скор...

Micron и Astera Labs представили первый в мире твердотельный накопитель PCIe 6.0 со скоростью передачи 27 ГБ/сНа выставке DesignCon 2025, прошедшей в конце февраля в Калифорнии, Micron и Astera Labs продемонстрировали первый в истории твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 6.