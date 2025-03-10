НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Micron и Astera Labs представили первый в мире твердотельный накопитель PCIe 6.0 со скор...

Micron и Astera Labs представили первый в мире твердотельный накопитель PCIe 6.0 со скор...

Micron и Astera Labs представили первый в мире твердотельный накопитель PCIe 6.0 со скоростью передачи 27 ГБ/сНа выставке DesignCon 2025, прошедшей в конце февраля в Калифорнии, Micron и Astera Labs продемонстрировали первый в истории твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 6.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх