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Новости Липецка

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В Липецке немолодой велосипедист пострадал в ДТП с «Калиной»

В Липецке немолодой велосипедист пострадал в ДТП с «Калиной»

В Липецкой области за сутки автоинспекторы зафиксировали более 4300 нарушений ПДД, включая езду в нетрезвом виде и без ремней безопасности.

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