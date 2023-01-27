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Гвардиола об 1:0 с «Арсеналом»: «Они сделали шаг вперед, очень напряженный матч. Во втором тайме «Сити» был лучше»

Пеп Гвардиола высказался о победе «Ман Сити» над «Арсеналом». «Горожане» дома обыграли лондонцев (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

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