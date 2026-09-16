Литр пива на Октоберфесте в Мюнхене подорожал на 400 процентов

Согласно экономическому анализу, подготовленному специалистами банка UniCredit, стоимость литра пива на мюнхенском Октоберфесте за последние четыре десятилетия увеличилась на 400 процентов.
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