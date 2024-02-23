Нужна ли в России «Протестантская этика», которую называют «духом капитализма»? Почему Россия отстала (окончание)

Sergiy Che

Какая то русофобско-антиправославная демагогия сплошная. Капитализдам (западным) просто покласть с пробором на всё кроме получения новых и новых объёмов бабла. Там и религия давно в прошлом и её мораль - все эти пидорги у власти и феминизднутые закидоны, родитель №1 и №2 эт всё в протестантских странульках расцвело! И ветряные и водяные мельницы были и на Руси (а уж северные монастыри Руси типа Соловков или Валаама не уверен, что что то подобное протестантам достижимо в те века было)) а русские купчины всегда без многословных контрактов ударяя "по рукам" на одном слове купеческом заключали миллионные сделки и зачинали предприятия масштабные (Российская Империя с конца 19 века была на 5 месте среди мировых экономик)). Утопия Карлы Марлы и капитализда Энгельса нам был занесена с того же протестантского Запада кстати 😉 Ну под конец ваще ржака - тупая врака про "ГДРовцев разучившихся работать" - мне довелось часто бывать как раз во время объединения Германий и было много как раз ГДРовских знакомых которые сперва совсем как хохлы на майдане вожделели кружевных труселей и ништяков развитого капытализьма ФРГшного - помню все эти разговоры типа - "вот посмотри какие у нас в Лейпциге замечательные полиграфические предприятия ты же знаешь почему именно у нас в Ляйпциге ярмарка книжная на весь мир проходит? Вот!! Ща при капитализме то заживём-забогатеем а то при социализме всё государство отъедает всю прибыль!" И после объединений они радостно дождались покупцов из ФРГ те приехали, скупили их предприятия и…. ЗАКРЫЛИ НАХ КОНКУРЕНТОВ!!))) Вот на эту же тему - ЦИТАТА: "...Земли, ставшие за тем ГДР, пострадали от войны ощутимее: промышленность и транспорт уничтожены практически целиком, то, что осталось дезинтегрировано. Колоссальные репарации: в СССР вывозились не только машины и станки, но даже рельсы. Западные немцы работали очень много, восточные — еще больше. К середине 50-х по темпам роста ГДР обогнала ФРГ. Тем обиднее, что даже в немногочисленные уголки на востоке, которые все-таки пощадила война, разруха пришла после объединения Германии. Бывший автозавод Robur в Циттау. Здесь собирали малотоннажные грузовики, которые работали в СССР, Анголе и на Кубе. Много где. В год выпускали по 8000 тысяч машин. В 1997-м предприятие приказало долго жить, несколько тысяч человек выкинули на улицу. Невидимая рука рынка оставила после себя вполне реальные руины. В заводском дворе — несколько старых автобусов и грузовиков — фирма ABS Robur занимается ремонтом из оставшихся запчастей. Смешные, но не лишенные харизмы машинки, конечно, не имели шансов против продукции западных автогигантов. "Наша большая проблема заключалась в том, что наши люди не знали, как правильно подойти к процессу, потому что они не были знакомы с рыночной системой. Они не знали, что на них надвигается. Об этом сообщает "Рамблер". © Далее: https://news.rambler.ru/other/41035809/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink