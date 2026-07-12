Политика как он...
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Политика как она есть

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Опубликованы кадры госпитализации сенатора Грэма

Опубликованы кадры госпитализации сенатора Грэма

Портал TMZ оказал видеозапись, на которой запечатлен момент, когда сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вывозят из его дома на каталке в сопровождении нескольких сотрудников экстренных служб.

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