Политика как она есть

Портал TMZ оказал видеозапись, на которой запечатлен момент, когда сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вывозят из его дома на каталке в сопровождении нескольких сотрудников экстренных служб.