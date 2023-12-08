В Челябинске утвердили проект новой дороги до спортивного города на берегу Миасса

Власти города решили продлить улицу улицы Чичерина от Университетской Набережной до реки.Через несколько лет на Северо-Западе Челябинска появится спортивный город, состоящий из нескольких объектов: многофункциональная РМК-арена, экстрим-парк, Центр тенниса.
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