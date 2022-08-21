От личное мнение

479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Нацики нацикам глаз не выклюют, а антифашистам - запросто.Суд в Эстонии при...
  • Garry
    А поди финики хуево жили на ресурсах СССР, а затем и России? Газ, нефть, лес......охуенный рынок сбыта для Нокия и пр...Раскол в финском ...
  • Леонид Ла Рошель
    Прелестно! Прелестно! И эти твари собираются  воевать с нами в\на усраине? А , ну да, там хотя бы кормить обещают. Во...Мэр Лондона призв...

Козин обвинил Украину в пересечении обозначенных Россией красных линий

Козин обвинил Украину в пересечении обозначенных Россией красных линий

I-Images/Keystone Press Agency/Globallookpress Вооруженные силы России могут пойти на более решительные меры в рамках спецоперации из-за политики украинского руководства, заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх