Козин обвинил Украину в пересечении обозначенных Россией красных линий

I-Images/Keystone Press Agency/Globallookpress Вооруженные силы России могут пойти на более решительные меры в рамках спецоперации из-за политики украинского руководства, заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
I-Images/Keystone Press Agency/Globallookpress Вооруженные силы России могут пойти на более решительные меры в рамках спецоперации из-за политики украинского руководства, заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
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