На Земле произошла магнитная буря

Геомагнитное возмущение связано с несколькими небольшими выбросами плазмы с Солнца и воздействием корональной дыры 4 октября на Земле зафиксирована прогнозируемая магнитная буря.
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