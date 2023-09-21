Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Шесть лет назад был заключен соответствующий контракт В своем Telegram-канале Сергей Собянин написал о поступлении в Москву одного миллиона упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по первому офсетному контракту.
Шесть лет назад был заключен соответствующий контракт В своем Telegram-канале Сергей Собянин написал о поступлении в Москву одного миллиона упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по первому офсетному контракту.
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