Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО© РИА Новости / Евгений БиятовСегодня 6,4K прочитали Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, что приближает Россию к крупной победе, пишет британская газета Sunday Times.
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