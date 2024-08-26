Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО© РИА Новости / Евгений БиятовСегодня 6,4K прочитали Вооруженные силы Украины на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, что приближает Россию к крупной победе, пишет британская газета Sunday Times.