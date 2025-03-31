НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не надо ссылаться на Вашингтон ,это время ушло и вратт не надо!Александр Сосновс...
  • Рауф Растов
    Ответ на этот вопрос, видимо, в последнем абзаце статьи. Однако Вы правильно подметили его неудачную формулировку. Мо...Политологи Андрей...
  • Leonid PlиGin
    Я так и не понял, кому Москва и Вашингтон мешают договориться?Политологи Андрей...

Александр Песке: Европа сегодня – театр бездействия или закат эпохи?

Александр Песке: Европа сегодня – театр бездействия или закат эпохи?

Почему европейские саммиты превратились в театр, где лидеры обмениваются любезностями, но не решениями? Как Ангела Меркель создала «четвертый рейх» без танков и бомбардировщиков? Макрон, Бербок, фон дер Ляйен — почему эти лидеры стали символом упадка ЕС? Кто управляет Балканами и почему Европа молчит о внешнем контроле? Александр Песке, основатель издательства «Русская Швейцария», в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Вальдмана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх