Почему европейские саммиты превратились в театр, где лидеры обмениваются любезностями, но не решениями? Как Ангела Меркель создала «четвертый рейх» без танков и бомбардировщиков? Макрон, Бербок, фон дер Ляйен — почему эти лидеры стали символом упадка ЕС? Кто управляет Балканами и почему Европа молчит о внешнем контроле? Александр Песке, основатель издательства «Русская Швейцария», в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Вальдмана.