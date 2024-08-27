Северное Медвед...
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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Они перечисляют призовые баллы На сайте «Миллион призов» и благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для победы!» идет сбор средств в поддержку военных, находящихся в зоне СВО, и на гуманитарную помощь мирным гражданам.

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