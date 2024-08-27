Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Они перечисляют призовые баллы На сайте «Миллион призов» и благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для победы!» идет сбор средств в поддержку военных, находящихся в зоне СВО, и на гуманитарную помощь мирным гражданам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии