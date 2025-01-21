Посол РФ в Израиле: россиянина Труфанова освободят в ближайшие недели

t.me/Посольство Израиля в России Находящегося в заложниках в секторе Газа гражданина России и Израиля Александра Труфанова могут освободить в ближайшие три или четыре недели, заявил посол России Анатолий Викторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии