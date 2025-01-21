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Посол РФ в Израиле: россиянина Труфанова освободят в ближайшие недели

Посол РФ в Израиле: россиянина Труфанова освободят в ближайшие недели

t.me/Посольство Израиля в России Находящегося в заложниках в секторе Газа гражданина России и Израиля Александра Труфанова могут освободить в ближайшие три или четыре недели, заявил посол России Анатолий Викторов.

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