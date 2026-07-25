Очередной развод от США.США предложили Ирану заключить временное перемирие и включить в него еще и Йемен.
США хотят "временное перемирие"
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Трамп как школьник хочет взять выходной день , помыться от крови , кашку манную и девочек с винцом в апочевальню ! А может сразу каникулы и на покой . Черти заждались . Да и толку от его позёрства ноль
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А на босу морду им
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1 м.
Наталия
Почему-то Трамп считает всех, в том числе и руководство Ирана, глупее себя. Причем, не имея на это никаких оснований.
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1 м.
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