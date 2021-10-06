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Дипломат Воронцов заявил, что ОЗХО отказалась сотрудничать с Россией по делу Навального

Дипломат Воронцов заявил, что ОЗХО отказалась сотрудничать с Россией по делу Навального

ООН, 7 окт – РИА Новости. Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) категорически отказался взаимодействовать с Россией по расследованию ситуации с Алексеем Навальным, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и.

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