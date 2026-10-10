Мать арестовали после госпитализации ее двухмесячного сына с переломами

www.globallookpress.com/Mark Hertzberg Во Флориде полиция арестовала 24-летнюю женщину по обвинению в жестоком обращении с детьми после того, как ее двухмесячный младенец поступил в больницу в критическом состоянии.
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