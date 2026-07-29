Собчак обратилась к главе Северной Осетии из-за угроз блогерше за танец в майке

Ксения Собчак публично вступилась за девушку, которую затравили за откровенный внешний вид, и потребовала личного вмешательства руководителя республики.
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