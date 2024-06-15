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МИД Кубы: подлодка США Helena зашла на базу в Гуантанамо без приглашения

МИД Кубы: подлодка США Helena зашла на базу в Гуантанамо без приглашения

Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио отреагировал на прибытие американской ударной подводной лодки USS Helena на военную базу США Гуантанамо на территории Кубы, пишет кубинское издание Cubadebate.

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