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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выиграл 21 из 23 последних матчей против итальянских клубов. 1.96 – обыграет «Рому»

«Рома» примет «Реал» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В последних 23 матчах против команд из Италии «Реал» одержал 21 победу и дважды уступил.

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