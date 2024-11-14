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Татьяна Монтян: "Молдова начинает нагнетать

Татьяна Монтян: "Молдова начинает нагнетать

Я уже писала, что переизбранный президент Молдовы Майя Санду на своём втором сроке может всё-таки решиться на обострение отношений с РФ, от чего она воздерживалась в свою прошлую каденцию, и именно это начинает происходить.

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