В 11-35 в Иванове на улице Ленинградская 19-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 21-летнюю девушку, которая с травмами тела доставлена в больницу.
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