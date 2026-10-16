В 11-35 в Иванове на улице Ленинградская 19-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 21-летнюю девушку, которая с травмами тела доставлена в больницу.