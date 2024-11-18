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"Колоссальные повреждения": Херсонский глава спрогнозировал, сколько займёт восстановление Каховской ГЭС

"Колоссальные повреждения": Херсонский глава спрогнозировал, сколько займёт восстановление Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, сколько потребуется времени для восстановления Каховской ГЭС, разрушенной после атаки ВСУ.

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