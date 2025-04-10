Россия готовится к отмене визового режима с Китаем

Россия сделает шаг к отмене визового режима с Китаем. Срок пребывания иностранцев в РФ по электронным визам продлят до 30 дней, а общий период действия документов — до четырех месяцев, сообщил на заседании правительства 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.