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Военное обозрение

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«У нас есть хороший, надежный план»: Келлог заявил, что Трамп планирует оказать давление на Киев, чтобы добиться мира на Украине

«У нас есть хороший, надежный план»: Келлог заявил, что Трамп планирует оказать давление на Киев, чтобы добиться мира на Украине

По словам спецпредставителя Трампа по Украине, США не намерены затягивать с урегулированием конфликта.

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