Новые теплотрассы повысят надежность системы теплоснабжения города Пресс-служба Администрации Ленинградской области сообщает, что в Сосновом Бору в течение ближайших 5 лет будут построены новые сети теплоснабжения.
В Сосновом Бору планируется строительство новой сети теплоснабжения к 2030 году
Комментарии
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Владимир Самборский
Централизованное отопление - это тупик! В Болгарии (в Бургасе) эти трубы давно заброшены, а многоэтажки отапливают хозяева квартир кто как (дровами, кондиционерами и др.). Ведь проще к домам подвести ГАЗ и поставить на крыше газовый котел. КПД такого котла и центральной котельной примерно равны. Да и в теплотрассах сколько потерь тепла! И надежность выше! При аварии в котельной - целый район останется без тепла! А сколько надо металла на трубы! А на постоянный ремонт теплотрасс...
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