WP: в конгрессе США обеспокоены, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие

Соединённые Штаты направят украинской армии дополнительные вооружения на $400 млн, среди которых будут высокоточные дальнобойные орудия, однако некоторые конгрессмены считают, что Пентагон не уверен в том, в чьи руки оно попадёт в конечном итоге.