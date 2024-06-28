Казахстанская фондовая биржа подтвердила переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций

Казахстанская фондовая биржа намерена обсудить с Мосбиржей выкуп своих акций. Она отметила, что наличие попавшей под санкции российской торговой площадки среди ее акционеров ограничивает деловые отношения с иностранными финансовыми организациями.
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