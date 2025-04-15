Части ВСУ, захватившие монастырь в Горнале, отказались от переговоров

Территория Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале (Курская область) может оказаться под угрозой из-за боевых действий, потому что в его окрестностях ВСУ развернули минометные и артиллерийские подразделения и отказываются от переговоров.
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