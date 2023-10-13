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Пройдите каверзный тест на знание мировых столиц

Пройдите каверзный тест на знание мировых столиц

Ровно 100 лет назад столица Турции была официально перенесена из Стамбула. Бывший Константинополь обладал статусом главного города в Османской империи на протяжении пяти веков, однако после создания Турецкой республики столицей было решено сделать Анкару.

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