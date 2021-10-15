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Умер художник Умар Мижев

Умер художник Умар Мижев

Заслуженный художник России Умар Мижев умер в четверг на 75-м году жизни, об этом сообщает ТАСС. Причины смерти пока не сообщаются.

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