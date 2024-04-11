В Архангельской области вырастили 25 миллионов сеянцев сосны и ели

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.Он отметил, что в этом году лесовосстановительные мероприятия запланированы на площади 82,2 тысячи га, из них 7,5 тысячи га будут восстановлены путем посадки выращенных сеянцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии