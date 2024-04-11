В Архангельской области вырастили 25 миллионов сеянцев сосны и ели

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.Он отметил, что в этом году лесовосстановительные мероприятия запланированы на площади 82,2 тысячи га, из них 7,5 тысячи га будут восстановлены путем посадки выращенных сеянцев.