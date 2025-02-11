В Челябинске за взятку клюшками задержали племянника легенды советского хоккея

Директора хоккейной школы имени двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова в Челябинске задержали по делу о взятке в крупном размере, сообщает «Директора хоккейной школы имени двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова в Челябинске задержали по делу о взятке в крупном размере, сообщает «74.