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В Челябинске за взятку клюшками задержали племянника легенды советского хоккея

В Челябинске за взятку клюшками задержали племянника легенды советского хоккея

Директора хоккейной школы имени двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова в Челябинске задержали по делу о взятке в крупном размере, сообщает «Директора хоккейной школы имени двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова в Челябинске задержали по делу о взятке в крупном размере, сообщает «74.

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