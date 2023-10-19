«Аве Путин!»

Геннадий Исаков

Самые страшные трагедии готовятся задолго. Трагедия в Израиле задолго готовили США и Израиль, когда отказывали народу Палестины в образовании их независимого государства, и более того, отжимали от них не немногие площади, где они ютились, и даже Иерусалим с их святынями отняли от них, посчитав его своим городом. Нарыв назревал и вот взорвался. А нам за что Путину свечку ставить? Ведь эту войну на Украине задолго готовили Ельцин и Путин. Ельцин тем, что вместе с подельниками уничтожал объединённый Советский Союз и разорвал народы СССР на взаимно враждебные страны. Путин тем, что позволял Медведеву "оптимизировать" вооруженные силы, позволял олигархам грабить страну и выводить триллионы за рубеж, вместо того, чтоб развивать индустрию. Тем виновен, что вместо консолидации лояльных к нам гражданам в разбросанных республиках, оставался безразличным к их уничтожению, и к тому, что там хозяйничали США. И пока позволял себя обманывать, Донбасс спокойно расстреливали, наращивали вооружение, хотя тогда можно было устроить СВО. И вот назрела война.