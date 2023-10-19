Театр абсурда
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Театр абсурда

8 494 подписчика

«Аве Путин!»

«Аве Путин!»

Который день смотрю за действиями Израиля… И реакцией на них всего мира. И ведь заметьте! Ситуация почти идеальна, чтобы примерить эту «шкуру» на себя.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Самые страшные трагедии готовятся задолго. Трагедия в Израиле задолго готовили США и Израиль, когда отказывали народу Палестины в образовании их независимого государства, и более того, отжимали от них не немногие площади, где они ютились, и даже Иерусалим с их святынями отняли от них, посчитав его своим городом.  Нарыв назревал и вот взорвался. А нам за что Путину свечку ставить? Ведь эту войну на Украине задолго готовили Ельцин и Путин. Ельцин тем, что вместе с подельниками уничтожал объединённый Советский Союз и разорвал народы СССР на взаимно враждебные страны. Путин тем, что позволял Медведеву  &quot;оптимизировать&quot; вооруженные силы, позволял олигархам грабить страну и выводить триллионы за рубеж, вместо того, чтоб развивать индустрию. Тем виновен, что вместо консолидации лояльных к нам гражданам в разбросанных республиках, оставался безразличным к их уничтожению, и к тому, что там хозяйничали США. И пока позволял себя обманывать, Донбасс спокойно расстреливали, наращивали вооружение, хотя тогда можно было устроить СВО. И вот назрела война.
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18 час.
NP
Nina Pudikova
Умом и душой обижен!!!
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