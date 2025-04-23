Часть списанных конструкций Красногорского гидроузла выкупит московский завод. Наиболее дорогие лоты продать не удалось — желающих их приобрести не оказалось.
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Часть списанных конструкций Красногорского гидроузла выкупит московский завод. Наиболее дорогие лоты продать не удалось — желающих их приобрести не оказалось.