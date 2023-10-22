В России в целом снизилась цена на условный завтрак из бутерброда и кофе

Указывается, что индекс снизился на 0,8 пункта — до 113,9 пункта. В «корзину» для расчёта вошли семь товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов) и сахар (1 килограмм).