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РИА Новый день

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Конец рабочей недели на Южном Урале будет грозовым

Конец рабочей недели на Южном Урале будет грозовым

Конец рабочей недели на Южном Урале будет грозовым – объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 12-13 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами сильный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с.

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