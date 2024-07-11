Конец рабочей недели на Южном Урале будет грозовым – объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 12-13 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами сильный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с.